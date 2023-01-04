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ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, ALES başvuru ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? Gözler YKS, KPSS, ALES tarihlerinde

ÖSYM sınav takvimi tarihleri için geri sayım başlamış durumda. Daha önce açıklanan ancak YKS üniversite sınavının seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle geri çekilen ÖSYM sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. Gözler 2023 ÖSYM sınav takvimi ile belli olacak YKS, KPSS, ALES tarihlerine çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına ilişkin detaylar haberimizde...

Giriş: 04.01.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • ALES, KPSS, YKS, DGS başvuru ve sınav tarihleri için gözler ÖSYM sınav takvimine çevrilmiş durumda. Bu sene sınava girecek olan adaylar 2023 ÖSYM sınav takviminin ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. İşte yeni ÖSYM sınav takvimi son durum...

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ GEÇMİŞTİ

    ÖSYM, üniversite sınavı ve seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.

    Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının takviminin değişmesi bekleniyor.

  • 2023 YKS NE ZAMAN?


    2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

    Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

  • 2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

    2023 ALES NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

  • 2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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