Binlerce adayın merakla beklediği KPSS lisans sonuçlarını bugün açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. KPSS lisans sonuçları bugün erişime açıldı.

ÖSYM, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden yayınlıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sonuçlarını öğrenebiliyor. İşte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ekranı...

KPSS SINAV SONUÇLARI ÖSYM 2020

ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 22 Ekim Perşembe yani bugün açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki linkte sorgulayabilir...

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN AÇIKLADI

KPSS LİSANS PUAN HESAPLAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS LİSANS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS NEDİR?

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

A-Grubu Kadroları

Kaymakamlık, müfettiş-denetmen, uzman, kontrolör yardımcılıkları kadrolarıdır. A-grubu kadrolarda merkezi yerleştirme yapılmaz. Bu kadrolara seçim yapılırken belirlenen KPSS puanı üstünde alan adaylar daha sonra ilgili kurumların yapacağı sınavlara (yazılı-sözlü) tabi tutulur. Bu kadrolara genellikle İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Bazen diğer bakanlıklar ve kuruluşlar az sayıda da olsa mühendislik, fen –edebiyat vb. fakülteler mezunları arasından alım yapabilir. Sadece lisans mezunlarını kapsar. A-Grubu ve Öğretmenlik sınavları her yıl yapılır. Bu puanlar bir yıl geçerlidir.

B-Grubu Kadroları

A-Grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner, hemşire vb. tüm kadrolara merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayları kapsar. B-Grubu sınavları iki yılda bir çift sayılı yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS'ye kadar (2 yıl) geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların yaş, cinsiyet, sağlık, askerlik, sicil , eğitim, yabancı dil vb. genel ve özel şartları taşıması-yerine getirmesi gerekmektedir.