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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihleri: 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

        ÖSYM görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. TYT, AYT, YDT olarak üç oturum şeklinde uygulanan YKS'nin ardından, ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Gözetmen ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. İşte 2024 YKS gözetmen ücretlerinin hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:05
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        • 1

          YKS gözetmen ücreti ödeme tarihleri, sınavın sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl, ÖSYM görevli ücretleri sınavın tamamlanmasının ardından bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Peki, "ÖSYM görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar?" İşte detaylar...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

          2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

          Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

        • 3

          Salon Başkanı: 1.057 TL

          Gözetmen: 1.025 TL

          Yedek Gözetmen: 769 TL

          Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

          Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

          Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

          Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

          Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

          E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

          E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

          E-Sınav Gözetmen: 769 TL

        • 4

          2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

          YKS gözetmen ücretlerinin hesaba yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. ÖSYM görevli ücreti geçtiğimiz yıl YKS sınavlarının ardından, bir hafta sonra hesaplara yatırılmıştı.

        • 5

          ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl 24-28 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

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