ÖSYM görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. TYT, AYT, YDT olarak üç oturum şeklinde uygulanan YKS'nin ardından, ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Gözetmen ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. İşte 2024 YKS gözetmen ücretlerinin hesaplara yatacağı tarih...
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YKS gözetmen ücreti ödeme tarihleri, sınavın sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl, ÖSYM görevli ücretleri sınavın tamamlanmasının ardından bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Peki, "ÖSYM görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
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2024 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
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Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
YKS gözetmen ücretlerinin hesaba yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. ÖSYM görevli ücreti geçtiğimiz yıl YKS sınavlarının ardından, bir hafta sonra hesaplara yatırılmıştı.
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ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl 24-28 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.