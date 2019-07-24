DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu DGS sınavında ter döken adaylar tarafından merak konusu oldu. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM 2019 takviminde duyurdu. Milyonlarca öğrenci DGS sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. 2019 DGS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre 30 Haziran Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2019 DGS SONUÇ SORGULAMA

DGS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2019 DGS SORU VE CEVAPLARIN YÜZDE 10'LUK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2019

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS Puanları Sayısal Standart Puan Sözel Standart Puan Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)* Sayısal DGS Puanı (DGS - SAY) 3 0,6 0,6 Sözel DGS Puanı (DGS - SÖZ) 0,6 3 0,6 Eşit Ağırlıklı DGS Puanı (DGS - EA) 1,8 1,8 0,6

ÖSYM'den DGS için geri sayım: 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç sorgulama ekranı