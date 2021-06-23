Üniversite sınavı 26-27 Haziran 2021'de düzenlenecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebiliyor. Sınava girecek adayların YKS sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Peki YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.