ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini duyurmasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'na dair tüm merak edilen tarihler netleşti. Gelecek sene üç kez yapılması planan ALES için araştırılan tüm tarihleri derledik. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru tarihleri ile sonuçların açıklayacağı gün...