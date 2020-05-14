ÖSYM, 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

DHA

ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelleyerek internet adresinde yayımladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada başvuru tarihleri ile ilgili "Başkanlığımızca, koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM sınav takvimi ile kamuoyuna duyurulan; ancak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.