Osmanlı İmparatorluğu'nun İmzaladığı Önemli Antlaşmalar ve Tarihleri

Osmanlı İmparatorluğu önemli antlaşmalar ve tarafları konusundaki tüm merak ettiğiniz sorulara yanıtlar bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, Osmanlı Devleti imzaladığı önemli antlaşmaların isimleri hakkındaki tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Önemli Antlaşmaları

Edirne Segedin Antlaşması (1444)

İstanbul Antlaşması (1533)

Amasya Antlaşması (1555)

Ferhat Paşa Antlaşması (1590)

Zitvatorok Antlaşması (1606)

Nasuh Paşa Antlaşması (1611)

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)

Bucaş Antlaşması (1672)

Karlofça Antlaşması (1699)

İstanbul Antlaşması (1700)

Prut Antlaşması (1711)

Pasarofça Antlaşması (1718)

Belgrad Antlaşması (1739)

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

Ziştovi Antlaşması (1791)

Yaş Antlaşması (1792)

Bükreş Antlaşması (1812)

Edirne Antlaşması (1829)

Kütahya Antlaşması (1833)

Hünkar İskelesi Antlaşması (1838)

Paris Antlaşması (1856)

Ayestefanos Antlaşması (1878)

Berlin Antlaşması (1878)

Uşi Antlaşması (1912)

Londra Antlaşması (1913)

Mondros Ateşkes Antlaşması (1918)

Sevr Antlaşması (1920)