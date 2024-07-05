Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mahmut A. idaresindeki otomobil, Kadirli Koçlu köyü yolu Akarca mevkiinde Ramazan K. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada Mahmut A. otomobilde bulunan eşi Fatma A. ile Ramazan K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.