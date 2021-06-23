Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halinde kamyonetin arkasında beklerken sürücüsü Gökhan Ehliz, araca binerek geri manevra yaptı.

Bu sırada kamyonet Dudu Kurt'a çarptı. İHA'nın haberine göre; kamyonetin üzerinden geçtiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gökhan Ehliz gözaltına alındı.