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        Haberler Gündem Güncel Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı

        Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığını duyurdu. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığını belirten Uraloğlu, garanti karşılama oranının ise yüzde 209'a çıktığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:27
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        Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı
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        1 Temmuz 2016'da hizmete açılan İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı.

        Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor."

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        GARANTİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 209'A ÇIKTI

        Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişi ile rekor kırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

        "Bu tarihte yapılan geçiş sayısı, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı."

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        #Osmangazi köprüsü
        #araç geçişi
        #bayram tatili
        #ulaşım
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