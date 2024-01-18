İstanbul'da Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı kaydedildi
Giriş: 18.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:40
Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.