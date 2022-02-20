İkinci fragmanı yayınlandı

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Gösterime 18 Mart'ta girecek olan 'Osman Sekiz'in ikinci fragmanı yayınlandı.

Ezel Akay'ın yönettiği filmde başrolleri Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar paylaştı. 'Osman Sekiz'in konusu şöyle; kullanma kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam dededen kalma harap bir konakta beş canavar ile birlikte yaşıyor. Canavarlardan sıkılmış başka bir yere taşınmaya karar verir. Bu sırada ilginç olaylar peşini bırakmaz.