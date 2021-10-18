10 ülkenin Türkiye Büyükelçiliği Dışişlerine çağrıldı

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Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye’ye Osman Kavala’yı derhal serbest bırakma çağırısı yaptı.

10 ülkenin ortak açıklaması şöyle: “Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

BÜYÜKELÇİLER DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, bu sabah Dışişleri'nde olmaları bekleniyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'DAN TEPKİ

TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir"

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, büyükelçiliklerin ortak açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden ABD Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımını alıntılayan Soylu şöyle yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir.”

BAKAN GÜL: HAD VE HUDUT BİLMEZLİK

Bakan Gül, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatlarının, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

"Ülkemizde görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir hukuk devleti ve Türk yargısının bağımsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'de görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

KAVALA'NIN YARGI SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi olaylarından itibaren “Türkiye’nin Soros’u” olarak tanımladığı Osman Kavala 1448 gündür tutuklu.

17 Ekim 2017’de Gaziantep’te gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım’da tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen davanın 18 Şubat 2020’deki altıncı duruşmasında Kavala beraat etti ve tahliyesine karar verildi. Ancak kararın ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu.

Kavala 19 Şubat 2020’de darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen dava kapsamında yeniden tutuklandı.

Kavala haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 4 Mayıs 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuru 15 üyeli mahkeme tarafından 29 Aralık 2020’de yediye karşı sekiz oyla reddedildi.