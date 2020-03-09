Osman Kavala kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan beraat etmesinin ardından merakla araştırılıyor.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. Savcılık, Osman Kavala'yı "Siyasal ve askeri Casusluk" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik tarafından tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verildi.

İşte Osman Kavala'nın kısaca hayatı...

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.