Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin AİHM'in Osman Kavala kararına uyup uymadığının tespit edilmesi amacıyla AİHM'e başvuracağını bildirmişti.

2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi.

AİHM'E BAŞVURU YAPILIP, YAPILMAYACAĞI OYLANACAK

Şimdi gözler Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat'ta yapacağı toplantıya çevrildi. Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.