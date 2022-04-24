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Osman Cavcı'dan 'Zampara Seyfettin' itirafı - Magazin haberleri

Osman Cavcı'dan 'Zampara Seyfettin' itirafı

Usta sanatçı Osman Cavcı, senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı 'Zampara Seyfettin' filmiyle ilgili bir itirafta bulundu

24.04.2022 - 08:14 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • Osman Cavcı, 'Hababam Sınıfı Güle Güle', 'Yoksul', 'Muhsin Bey' ve 'Zampara Seyfettin' gibi filmlerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazındı. Ertem Eğilmez sayesinde beyazperde ile tanışan ve pek çok yapımda da karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkan 60 yaşındaki Cavcı ile hem sanat serüvenini, hem de şimdilerde neler yaptığını konuştuk.

  • Yaşamının büyük kısmını İzmir'de sürdürdüğünü söyleyen Osman Cavcı, "İstanbul'dan tam olarak ayrılmadım, işlerim dolayısıyla bir ayağım yine orada. Bir süre Beylikdüzü'nde yaşadım ama oraya alışamadım, şehir merkezinden çok uzak malum. İzmir'e taşınmanın daha mantıklı olabileceğini hesapladım. (Gülüyor) Ardından Foça'ya yerleştim ama kışları çok melankolik geçti. Sakinlik bana çok yaramayınca da İzmir'i tercih ettim. Belki de hayatımızı Ege kıyılarında sürdürme yaşlarına geldik." ifadelerini kullandı.

  • BABASININ İZİNDEN GİTTİ

    Babası sayesinde tiyatronun içine doğdunu ifade eden Cavcı, "Babam (İsmail Cavcı) tiyatrocuydu. 1950'lerde sanat hayatına başlamış. Ses Opereti'nde, Muammer Karaca  Muzaffer Hepgüler ve Tevhit Bilge gibi isimlerle çalışmış. Babamla beraber turnelerde gezerek, sanatın içinde büyüyünce, ben de babamın izinden gittim." dedi.

  • SERİNİN FARKLI FİLMİ

    'Hababam Sınıfı Güle Güle' ile sinemaya adım attığını söyleyen usta oyuncu, Ertem Eğilmez'in kendisini filme dahil ettiğini açıkladı. Filmde haylaz bir genç olan 'Ekrem'e hayat veren Cavcı, aynı dönem sahnelenen 'Hababam Sınıfı Müzikali'nde de yer aldığını ifade etti. 'Hababam Sınıfı Güle Güle'nin serinin en farklı filmi olduğunu dile getiren oyuncu, "Ertem Eğilmez seri için ilk defa gerçekçi bir lise sınıfı kurduğunu söylemişti. Daha önceki filmlere bakarsanız yaş ortalaması 30'dur." şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • ARZU FİLM OYUNCU FABRİKASIYDI

    Ertem Eğilmez hakkında da konuşan Cavcı, "Arzu Film demek, Ertem Eğilmez demekti. Ertem Ağabey çok yaratıcı ve iyi bir karakter seçiciydi. Senaryoya ve grup çalışmalarına çok önem verirdi. Başarısının bir kısmı da burada saklı." dedi.

    Arzu Film'in bir oyuncu fabrikası olduğunu vurgulayan Cavcı, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncuları başta olmak üzere pek çok ismin şöhret kazanmasında Ertem Eğilmez'in çok önemli payı olduğunu açıkladı: Zeki (Alasya) ile Metin (Akpınar) ikilisini yarattı. Bu oyuncuların sivrilmesi Devekuşu Kabare'yi bitirdi. Artık 'Devekuşu Kabare', 'Zeki-Metin Tiyatrosu' olmuştu.

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