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        Haberler Spor Diğer Güreş Osman Aşkın Bak'tan Yusuf Can Zeybek'e tebrik mesajı - Diğer Haberleri

        Osman Aşkın Bak'tan Yusuf Can Zeybek'e tebrik mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 663. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş'ı finalde yenerek başpehlivan ünvanını koruyan Yusuf Can Zeybek'i kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:49
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        Bakan Bak'tan Yusuf Can Zeybek'e tebrik!
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 663. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş’ı finalde yenerek üst üste 2. kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.’’

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