Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, bu sezon 35. golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, bu golle birlikte sarı-kırmızılıların efsane ismi Mario Jardel'in Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de tarihe geçti.
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Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.
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Osimhen, 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu kırdı.
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Osimhen, Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
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İşte Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular:
35 - Osimhen
34 - Jardel
33 - Enner Valencia
33 - Sörloth
32 - Icardi
32 - Gomis
31 - Diagne
31 - Piatek