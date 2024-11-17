Osimhen kapıları kapattı

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası devam ediyor… Nijerya Milli Takımı’yla da gollerine devam eden golcü oyuncu İstanbul’da çok mutlu.

Galatasaray’la adeta yeniden doğan Osimhen dev kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda… 9 maçta 8 gol atıp 4 golün de hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu devre arası için kapıları kapadı.

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Galatasaray’da mutlu olduğunu belirten Osimhen menajeriyle görüşerek sezonu Türkiye’de tamamlamak istediğini dile getirdi. Devre arasında gelecek tekliflere kulağını kapatan Nijeryalı, UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar gitmek istiyor.

Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in bonservisini alabilmek için yollar aramaya başladı. 80 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı için Napoli ile temaslar kuran sarı-kırmızılı idareciler çeşitli formüller üretmeye çalışıyor.

Bir yandan bu transfer için sponsorluk görüşmeleri yürüten Galatasaray diğer yandan ise Napoli’ye ödeme planları ve başka formüller sunmaya hazırlanıyor.