Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
Galatasaray dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak istese de Nijeryalı futbolcunun maliyetleri el yakıyor
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Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna hedeflenen Galatasaray bir yandan da Osimhen mesaisi yürütüyor.
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Icardi’nin yokluğunda taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı’nın bonservisinin alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
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Osimhen’in bonservis bedeli için aylardır kaynak arayışında olan Galatasaraylı idareciler müspet adımlar atacak hale geldiler.
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Bu transfer için önce Osimhen’in Galatasaray’da kalmak istemesi gerekiyor ancak Nijeryalı’nın mali koşulları da el yakıyor.
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Napoli’den 12 milyon Euro yıllık ücret kazanan Osimhen’in maaş beklentisi ise 15 milyon Euro.
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Galatasaraylı idareciler, kadroda pasif durumda bulunan forma süresi az olan bazı isimlerle yolları ayırarak onların yıllık ücretlerinden tasarruf yapabileceklerini düşünüyor.
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Maaş bordrosunda alan açarak Osimhen için limitleri zorlayacak sarı-kırmızılılar bonservis bedeli için ise vadeli ödeme planı hazırlığında.
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Napoli’de 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı için dört yıllık bir ödeme planı düşünülüyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim bu dört yıllık ödeme planında Osimhen transferinin bir bölümünü Nijeryalı golcünün ek gelirlerle finanse edeceğini düşünüyor.
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Galatasaray rakip kulüplerin yaptıkları tekliflere göre hareket edecek ancak bu denli yüksek bedeller için kendini de garantiye alacak.
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Sarı-kırmızılı idareciler olası bir transferin gerçekleşmesi halinde Osimhen’i sigortalatacak.
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Galatasaray transferin gerçekleşmesi halinde olası bir istenmeyen sürprizle karşılaşılması halinde maddi kaybını en aza indirecek.
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