Haberde şu ifadelere yer verildi: "Forvet oyuncusunun büyük hayranı olan Cristiano Giuntoli'nin (Juventus Sportif Direktörü) Osimhen'i yaz transfer dönemi için istek listesine aldığı bildirildi. Ancak Valter De Maggio'nun haberine göre, Juventus'un bu hayali sadece hayal olarak kalacak."