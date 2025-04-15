Galatasaray'da Muslera devri kapanıyor: İşte kaleci adayları!
Galatasaray'da Fernando Muslera devrinin sonuna yaklaşılırken, Sarı-Kırmızılı ekip kaleci arayışlarına da başladı. İtalya'dan ise flaş bir iddia geldi.
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Galatasaray’ın yıllardır kalesinin koruyan ve kaptanı olan Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı ekipteki döneminin sonuna yaklaşıyor.
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Galatasaray ile olan mukavelesi bu sezon bitecek olan Uruguaylı ülkesine dönmenin planlarını yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki evinden ülkesine bir takım eşyaların sevkiyatını da yapan Muslera son maçlarına çıkıyor. Galatasaray da alttan alta Muslera’nın yerine kaleci arayışlarına başladı.
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Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia İtalya’dan geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın file bekçisi Alban Lafont, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olarak öne çıktı.
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Çıkan haberlere göre Nantes bu oyuncuyu bu yaz transfer listesine koyabilir.
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İtalyan gazeteci Nico Schira’nın aktardığına göre Lafont için hareket geçen ekipler arasında Türk devi de var.
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2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lafont'un değeri, transfer piyasasında 4 milyon euro olarak biçildi.
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Sarı-kırmızılılar daha önce Andriy Lunin ve Liverpool’dan Alisson Becker’i de gündemine almıştı.
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Galatasaray Türkiye’den ise Uğurcan Çakır ve Berke Özer’in durumunu da yakından takip ediyor.
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