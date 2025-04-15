Saç uzatmak isteyenler dikkat! Sık sık saç kestirmek gerçekten daha gür ve uzun saçlar için etkili mi?

Saç uzatmak isteyenler dikkat! Sık sık saç kestirmek gerçekten daha gür ve uzun saçlar için etkili mi?

Saç bakımıyla ilgili en yaygın inanışlardan biri, saçların daha hızlı uzaması için düzenli olarak kesilmesi gerektiğidir. Peki, bu gerçekten bilimsel olarak doğru mu? Saç uçlarından birkaç santim almak, kökten uzamasına nasıl bir etki edebilir?

REKLAM advertisement1

SAÇ NASIL UZAR? BİYOLOJİK SÜREÇ NASIL İŞLER?

Saç, saç köklerinde yer alan foliküller aracılığıyla uzar. Bu süreç, üç ana aşamadan oluşur: anajen (büyüme), katajen (geçiş) ve telojen (dinlenme). Anajen evresi saçın aktif olarak uzadığı dönemdir ve genetik olarak 2 ila 7 yıl arasında sürebilir. Yani saçın uzama hızı, tamamen saç derisindeki foliküllerin sağlığına ve bireyin genetik yapısına bağlıdır.

REKLAM

Kesilen kısım ise aslında ölü keratin hücrelerinden oluşur ve köklerle doğrudan bağlantısı yoktur. Bu nedenle saç kesmek, uzama sürecine doğrudan etki etmez; fakat dolaylı yoldan bazı faydaları olabilir.

SIK SIK KESİLEN SAÇ HIZLI MI UZUYOR YOKSA GERÇEK FARKLI MI? İŞTE YANITI!

“Saçını sık sık kestir, daha hızlı uzasın” cümlesi neredeyse herkesin kulağına çalınmıştır. Bu inanışın yaygın olmasının temel nedeni, saç kesildikten sonra daha sağlıklı ve gür görünmesidir. Kırık uçlardan arındırılan saçlar, daha düzgün uzar ve daha hacimli görünür. Bu da sanki saç daha hızlı uzuyormuş izlenimi yaratır. Aslında gerçek, sadece daha az kırılan ve bu nedenle uzunluğu daha iyi korunan bir saçtır.

SAÇ KESMENİN GERÇEK FAYDALARI NELERDİR? Saç kesmek, doğrudan uzamayı hızlandırmasa da saç sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. İşte düzenli saç kesiminin sağladığı faydalar: Kırıkları önler: Uçlardan başlayan kırıklar yukarıya doğru ilerleyerek saçın genel yapısını zayıflatır. Bu da saçın daha kolay kopmasına neden olur. REKLAM Saçın daha sağlıklı görünmesini sağlar: Taze kesilmiş saç daha parlak ve canlı görünür. Şekil ve stilin korunmasına yardımcı olur: Özellikle katlı kesimlerde saçın şeklini koruyabilmesi için düzenli kesim önemlidir. Saçın boyu daha dengeli uzar: Uçlardan alınan birkaç santim, saçın daha düzgün bir şekilde uzamasını sağlar. SAÇIN UZAMASINI ASLINDA NE BELİRLER? Saçın ne kadar hızlı uzayacağını belirleyen başlıca faktörler: Genetik yapı: Aileden gelen kalıtımsal özellikler saçın uzama hızını belirlemede en etkili faktördür. Beslenme: Protein, demir, biotin, çinko ve omega-3 açısından zengin besinlerle beslenmek saç sağlığını doğrudan etkiler.

Hormonlar: Özellikle tiroit hormonu, östrojen ve testosteron saç döngüsünde rol oynar. Stres: Kronik stres saç dökülmesini tetikleyebilir. Saç derisinin sağlığı: Temiz, nemli ve kan dolaşımı iyi olan bir saç derisi, sağlıklı saç uzaması için temel zemindir. REKLAM NE SIKLIKLA SAÇ KESTİRMEK GEREKİR? Saç kesim sıklığı kişisel tercihlere, saçın yapısına ve bakım alışkanlıklarına göre değişebilir. Genel öneriler şu şekilde: Düz ve ince telli saçlar: Her 6-8 haftada bir kırıkları önlemek için kesilmelidir. Kıvırcık ve kalın telli saçlar: 10-12 haftada bir kesim yeterlidir çünkü bu saç tipleri daha dayanıklıdır. Isıl işlem gören saçlar: Fön, maşa gibi işlemler saçı daha fazla yıprattığı için 4-6 haftada bir kesim önerilir. Saç uzatmak isteyenler: "Dusting" adı verilen sadece kırıkların alındığı minimal kesimler tercih edilebilir. Kaynak: Rush, Lemontree, Glamour Magazine