Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
İzmir'in Konak ilçesinde, 21 yaşındaki Ali A.'nın, kıraathanede silahla başından vurduğu 44 yaşındaki Şeyhmus Akın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polise teslim olan Ali A.'nın, Şeyhmus Akın'ı namus meselesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi
İzmir'de olay, pazar günü saat 19.30 sıralarında, Konak'ta, Birinci Kadriye Mahallesi 628'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, başında motosiklet kaskı bulunan Ali A. (21), Şeyhmus Akın'ın (44) oturduğu kıraathaneye geldi.
SİLAHINI ÇIKARIP BAŞINDAN VURDU
DHA'daki habere göre Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Akın'ı başından vurup, yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şeyhmus Akın'ı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
DÜN SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi gören Akın'ın, dün sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsisinin ardından Akın'ın cenazesinin, memleketi Mardin'e gönderildiği öğrenildi.
KATİL ZANLISI TESLİM OLDU
Öte yandan, şüpheli Ali A.'nın da suç aletiyle Eşrefpaşa Şehit Metin Davaslıoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim olduğu öğrenildi.
"NAMUS MESELESİ" DEDİ
Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Ali A.'nın, Şeyhmus Akın'ı namus meselesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Ali A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.