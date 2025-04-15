Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor: Küresel ticaret savaşları, Terörsüz Türkiye hedefi masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: Küresel ticaret savaşları, Terörsüz Türkiye hedefi masada

        Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda küresel ticaret savaşları ele alınacak. Toplantının önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da yer alacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırılacak.

        Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

        İSRAİL’İN SALDIRILARI

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer alacak.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI DA MASADA

        Proje okullarda öğretmen atamalarına nedeniyle başlayan protestolar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Görüşmede 30 bin öğretmen atamasının gündeme gelebileceği belirtildi.

        ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRİLECEK

        Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Habertürk Anasayfa