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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN ÖLÜM! 14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!

        Niğde'nin Bor ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık, çocuk işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 07:22 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:47
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        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
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        Niğde'de yürek yakan olay, dün saat 17.30 sıralarında Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

        KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

        DHA'daki habere göre tesiste çalıştığı iddia edilen Abdurrahman Özkul (14), kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Özkul, tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Özkul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun yakınları gözyaşına boğuldu. Savcılık, iş kazısıyla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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