14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
Niğde'nin Bor ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık, çocuk işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı
Niğde'de yürek yakan olay, dün saat 17.30 sıralarında Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.
KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
DHA'daki habere göre tesiste çalıştığı iddia edilen Abdurrahman Özkul (14), kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Özkul, tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Özkul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun yakınları gözyaşına boğuldu. Savcılık, iş kazısıyla ilgili soruşturma başlattı.