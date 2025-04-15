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        Haberler Spor Transfer Yunus Akgün'de iş imzaya kaldı! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'de iş imzaya kaldı!

        Galatasaray'ın bir süredir sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüttüğü Yunus Akgün'de prensip anlaşması sağlandı; iş imzaya kaldı

        Giriş: 15.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:32
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          Galatasaray’ın bu sezonki yıldızı Yunus Akgün imzayı atıyor…

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          Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılmasından sonra bayrağı devralan Yunus Akgün bir süredir Galatasaray ile masadaydı.

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          Galatasaray bu sezonki performansla Avrupa kulüplerini de peşine takan milli futbolcunun sözleşmesini yenilemek istiyordu.

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          Uzayan görüşmeler bir türlü neticelenmeyince spekülasyonlar da çıkarken prensip anlaşması nihayet sağlandı.

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          Galatasaray 31 Mayıs 2026’da bitecek olan sözleşmenin 2030’a kadar uzatılması konusunda Yunus Akgün tarafıyla prensipte anlaşma sağladı.

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          Milli futbolcunun 16 milyon TL’lik yıllık ücretine de bu anlaşmayla birlikte büyük bir zam geliyor.

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          Sarı-kırmızılılar ile Yunus Akgün tarafı 2 milyon 250 bin Euro bandında bir meblağ karşılığında anlaşma sağladı.

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          Yunus’un sözleşmesinde performansa bağlı olarak başarı bonusu da yer alacak ve bu sözleşme Türk Lirası cinsinden yapılacak.

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          Yunus’un 14 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin de yeni mukaveleden kaldırılması bekleniyor.

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          Bu sezon ligde 25, Avrupa Ligi’nde 8 toplamda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol atarken 9 golün de hazırlayıcısı oldu.

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