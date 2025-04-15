Yunus Akgün'de iş imzaya kaldı!
Galatasaray'ın bir süredir sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüttüğü Yunus Akgün'de prensip anlaşması sağlandı; iş imzaya kaldı
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Galatasaray’ın bu sezonki yıldızı Yunus Akgün imzayı atıyor…
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Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılmasından sonra bayrağı devralan Yunus Akgün bir süredir Galatasaray ile masadaydı.
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Galatasaray bu sezonki performansla Avrupa kulüplerini de peşine takan milli futbolcunun sözleşmesini yenilemek istiyordu.
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Uzayan görüşmeler bir türlü neticelenmeyince spekülasyonlar da çıkarken prensip anlaşması nihayet sağlandı.
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Galatasaray 31 Mayıs 2026’da bitecek olan sözleşmenin 2030’a kadar uzatılması konusunda Yunus Akgün tarafıyla prensipte anlaşma sağladı.
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Milli futbolcunun 16 milyon TL’lik yıllık ücretine de bu anlaşmayla birlikte büyük bir zam geliyor.
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Sarı-kırmızılılar ile Yunus Akgün tarafı 2 milyon 250 bin Euro bandında bir meblağ karşılığında anlaşma sağladı.
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Yunus’un sözleşmesinde performansa bağlı olarak başarı bonusu da yer alacak ve bu sözleşme Türk Lirası cinsinden yapılacak.
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Yunus’un 14 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin de yeni mukaveleden kaldırılması bekleniyor.
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Bu sezon ligde 25, Avrupa Ligi’nde 8 toplamda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol atarken 9 golün de hazırlayıcısı oldu.
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