Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Harvard Üniversitesi Trump yönetiminin taleplerini kabul etmedi, 2.2 milyar dolarlık fon donduruldu | Dış Haberler

        Harvard Üniversitesi Trump yönetiminin taleplerini kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonları kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, yönetimin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Harvard'ın açıklamasından saatler sonra Trump yönetimi, üniversitenin 2,2 milyar dolarlık fonunun dondurulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 08:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulması kararıyla karşılaştı.

        "HARVARD SON YILLARDA BAŞARISIZ OLDU"

        Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan günü gönderdiği mektupta, "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" denildi.

        Trump yönetiminin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

        "Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi'nin faaliyetlerine, akademik keşif ve akademik mükemmelliğin ülkeye sağladığı değer nedeniyle yatırım yapmıştır. Ancak bu yatırım bir hak değildir. Bu, Harvard'ın federal medeni haklar yasalarını desteklemesine bağlıdır. Harvard, son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem entelektüel hem de medeni haklar koşullarını yerine getirmede başarısız oldu."

        Yönetimin, Harvard'a gönderdiği mektupta, Harvard'a sağlanan fonun kesilmemesi için bazı şartlar sunuldu. Bu şartlar arasında; yönetim reformları, liyakate dayalı işe alım reformu, işe alımda bakış açısı çeşitliliği ve antisemitizm reformu gibi başlıklar yer aldı.

        Harvard Üniversitesi, bu mektuptan 4 gün sonra Trump yönetiminin taleplerini sağlamayacağını bildirdi.

        "TRUMP YÖNETİMİ HARVARD'IN YASAL HAKLARINI İHLAL ETTİ"

        Harvard Üniversitesi'nden yapılan ilk açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin yönetişim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtildi.

        "ÜNİVERSİTE BAĞIMSIZLIĞINI TESLİM ETMEYECEK"

        "Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı.

        Harvard'ın açıklamasından birkaç saat sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi okulun 2,2 milyar dolarlık fonunun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

        REKLAM

        ABD Eğitim Bakanlığı'nın antisemitizmle mücadele görev gücü, Amerika'nın en eski üniversitesini "ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici bir hak sahibi olma zihniyetine sahip olmaya çalışıyor" suçlamasında bulundu.

        OBAMA'DAN PAYLAŞIM: HARVARD BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

        2008-2016 yılları arasında Başkanlık yapan Barack Obama, konu ile ilgili bir paylaşım yaparak Harvard Üniversitesi'ne destek verdi.

        Obama, şu ifadeleri kullandı:

        "Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı. Diğer kurumların da aynısını yapmasını umalım."

        FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARIYLA FONLARIN DONDURULMASI GÜNDEME GELDİ

        ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

        Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

        Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

        Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

        Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Habertürk Anasayfa