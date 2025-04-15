Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulması kararıyla karşılaştı.

"HARVARD SON YILLARDA BAŞARISIZ OLDU"

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Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan günü gönderdiği mektupta, "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" denildi.

Trump yönetiminin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi'nin faaliyetlerine, akademik keşif ve akademik mükemmelliğin ülkeye sağladığı değer nedeniyle yatırım yapmıştır. Ancak bu yatırım bir hak değildir. Bu, Harvard'ın federal medeni haklar yasalarını desteklemesine bağlıdır. Harvard, son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem entelektüel hem de medeni haklar koşullarını yerine getirmede başarısız oldu."

Yönetimin, Harvard'a gönderdiği mektupta, Harvard'a sağlanan fonun kesilmemesi için bazı şartlar sunuldu. Bu şartlar arasında; yönetim reformları, liyakate dayalı işe alım reformu, işe alımda bakış açısı çeşitliliği ve antisemitizm reformu gibi başlıklar yer aldı.

Harvard Üniversitesi, bu mektuptan 4 gün sonra Trump yönetiminin taleplerini sağlamayacağını bildirdi. "TRUMP YÖNETİMİ HARVARD'IN YASAL HAKLARINI İHLAL ETTİ" Harvard Üniversitesi'nden yapılan ilk açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin yönetişim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtildi. "ÜNİVERSİTE BAĞIMSIZLIĞINI TESLİM ETMEYECEK" "Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı. Harvard'ın açıklamasından birkaç saat sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi okulun 2,2 milyar dolarlık fonunun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi. REKLAM ABD Eğitim Bakanlığı'nın antisemitizmle mücadele görev gücü, Amerika'nın en eski üniversitesini "ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici bir hak sahibi olma zihniyetine sahip olmaya çalışıyor" suçlamasında bulundu. OBAMA'DAN PAYLAŞIM: HARVARD BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİ 2008-2016 yılları arasında Başkanlık yapan Barack Obama, konu ile ilgili bir paylaşım yaparak Harvard Üniversitesi'ne destek verdi.

Obama, şu ifadeleri kullandı: "Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı. Diğer kurumların da aynısını yapmasını umalım." Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2025 FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARIYLA FONLARIN DONDURULMASI GÜNDEME GELDİ ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu. Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı. Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.