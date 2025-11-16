Osimhen'e sakatlık şoku: Gözyaşlarını tutamadı!
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhen'in forma giydiği Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Victor Osimhen'in soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadığı öne sürüldü.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya Milli Takımı, maça Victor Osimhen, Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze üçlüsüyle başladı.
Ancak Nijerya'nın önemli yıldızlarından biri olan Osimhen, mücadelenin 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
L'Euipe'in haberine göre, Osimhen devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Bu durum, yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattı.