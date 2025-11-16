Habertürk
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Osimhen'e sakatlık şoku: Gözyaşlarını tutamadı! - Futbol Haberleri

        Osimhen'e sakatlık şoku: Gözyaşlarını tutamadı!

        Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhen'in forma giydiği Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Victor Osimhen'in soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 23:53 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:53
        Osimhen'e sakatlık şoku: Gözyaşlarını tutamadı!
        Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya Milli Takımı, maça Victor Osimhen, Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze üçlüsüyle başladı.

        Ancak Nijerya'nın önemli yıldızlarından biri olan Osimhen, mücadelenin 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        L'Euipe'in haberine göre, Osimhen devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Bu durum, yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattı.

