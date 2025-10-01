Osimhen'den Liverpool'a tarihi gol!
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıları zafere taşıyan gol Victor Osimhen’den geldi.
Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Nijeryalı yıldız, Cimbom'a üç puanı getiren isim oldu.
Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı. Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.
10 GOLE ULAŞAN İLK NİJERYALI!
Osimhen, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.
Daha önce bu seviyede birçok Nijeryalı oyuncu boy göstermiş olsa da, bu rakama erişen olmamıştı. Galatasaray’ın yıldızı, bu performansıyla ülkesi adına tarihi bir başarı elde etti.
"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"
Tarihi maçın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık" dedi.
Taraftarlardan da övgüyle bahseden Osimhen, "Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.