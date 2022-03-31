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Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

Will Smith, Chris Rock'a tokat attığı Akademi Ödülleri'nde 'King Richard' (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı. Bu film, eylülde gösterime girmiş, Türkiye'de de başka ülkelerde de ilgi görmemişti. Büyük bir bölümü Smith'in kaşesinden oluşan 50 milyon dolar maliyetli film için harcanan para şu ana kadar çıkarılamadı

31.03.2022 - 06:59 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • 94'üncü Akademi Ödülleri'nde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat aradan geçen 4 gün boyunca küresel boyutta gündemdeki yerini koruyor. Öyle ki Smith'in tokadı kazanılan Oscar ödüllerini gölgede bıraktı. Tıpkı 10 Ekim 2021'de Antalya Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül verdiği Nihal Yalçın'a yönelik tavırları sonrasında Altın Portakal ödüllerinin gölgede kalması gibi.  

  • •    25 Eylül 1968'de Philadelphia'da dünyaya gelen Will Smith, zekâsı nedeniyle birçok burs teklifine rağmen üniversiteye gitmek istemedi.
    •    Rol aldığı filmlerin hasılatından dolayı 2005'te Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Will Smith, kariyeri boyunca eleştirmenlerin de izleyicilerin de övgüsüne mazhar olan seçkin oyuncular arasında yer aldı.
    •    ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, hakkında bir filmin çekilmesi  halinde kendisini Will Smith'in canlandırmasını istediğini belirterek ünlü oyuncuyu onore etmişti.
    •    Her yıl zenginler listesinde yer alan Will Smith, birçok eyalette bulunan evleri nedeniyle gayrimenkul kralı olarak da tanınıyor.



  • Will Smith'in 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandığı 'King Richard', ünlü tenisçiler Venüs Williams, Serena Williams ve babaları Richard Williams'ın hayatlarının bir dönemini konu ediyor. Film, 19 Kasım 2021'de gösterime girdiği
    Türkiye'de sadece 3.540 kişi tarafından izlendi.

    Oscar kazanan filmlerin hasılatları ise şöyle;

     

  • Film Sayısı… 31
    Albüm Sayısı… 4
    Single Sayısı… 5
    Ödül Sayısı.. 51 (Sinema ve müzik alanında)
    Eşleri… Sheree Zampino (1992 - 1995) / Jada Smith (1997 - )
    Çocukları… Jaden Smith, Willow Smith, Trey Smith  

  • CODA
    •    En İyi Film
    •    En İyi Uyarlama Senaryo - Sian Heder, Victoria Bedos, Thomas Bidegain, Stanislas Carré de Malberg
    •    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Troy Kotsur
    Bütçe… 10 milyon dolar
    Hasılat… 1 milyon 52 bin dolar (Henüz ABD'de gösterime girmedi)

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