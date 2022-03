• 25 Eylül 1968'de Philadelphia'da dünyaya gelen Will Smith, zekâsı nedeniyle birçok burs teklifine rağmen üniversiteye gitmek istemedi.

• Rol aldığı filmlerin hasılatından dolayı 2005'te Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Will Smith, kariyeri boyunca eleştirmenlerin de izleyicilerin de övgüsüne mazhar olan seçkin oyuncular arasında yer aldı.

• ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, hakkında bir filmin çekilmesi halinde kendisini Will Smith'in canlandırmasını istediğini belirterek ünlü oyuncuyu onore etmişti.

• Her yıl zenginler listesinde yer alan Will Smith, birçok eyalette bulunan evleri nedeniyle gayrimenkul kralı olarak da tanınıyor.