Dune

• En İyi Film Müziği - Hans Zimmer

• En İyi Ses Kurgusu

• En İyi Yapım Tasarım - Patrice Vermette ve Zsuzsanna Sipos

• En İyi Sinematografi

• En İyi Kurgu - Joe Walker

• En İyi Görsel Efekt

• En İyi Görüntü Yönetmeni - Greig Fraser

Bütçe… 165 milyon dolar

Hasılat… 400 milyon 648 bin dolar

* Türkiye'de 614.376 kişi tarafından izlenirken 16 milyon 134 bin TL hasılat elde edildi.











