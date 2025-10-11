Oscar'lı Glen Hansard Türkiye'ye geliyor

Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, 11 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de, 13 Kasım’da ise Ankara MEB Şura’da unutulmaz bir solo konser verecek. Büyük ilgi gören konserler, müzikseverlere Hansard’ın şiirselliğiyle örülü şarkılarında hayat bulan eşsiz bir sahne deneyimine tanıklık etme fırsatı sunacak. İlk kez Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak olan Hansard, İstanbullu ve Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

1980’lerin başında Dublin sokaklarında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990’da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda’nın en önemli müzisyenlerinden biri haline geldi. “Fitzcarraldo” (1996) ve “Burn the Maps” (2004) albümleriyle ulusal başarı yakalayan grup, Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

2006 yılında başrolünü üstlendiği Once filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazandı. Daha sonra Broadway’e uyarlanan Once The Musical, 8 Tony Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Solo kariyerinde de önemli albümlere imza atan Hansard; Rhythm and Repose, Grammy adayı Didn’t He Ramble ve son albümü This Wild Willing ile dünya çapında turnelere çıktı. Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne alan sanatçı; Newport Folk, Montreux Jazz ve Lollapalooza gibi festivallerdeki performanslarıyla da izleyicileri büyüledi.

Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.