Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Oscar'lı Glen Hansard Türkiye'ye geliyor

        Oscar'lı Glen Hansard Türkiye'ye geliyor

        2006 yılında Once filminin unutulmaz şarkısı 'Falling Slowly' ile Oscar Ödülü kazanan müzisyen Glen Hansard, 11 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da unutulmaz bir solo konser verecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'lı Glen Hansard Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, 11 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de, 13 Kasım’da ise Ankara MEB Şura’da unutulmaz bir solo konser verecek. Büyük ilgi gören konserler, müzikseverlere Hansard’ın şiirselliğiyle örülü şarkılarında hayat bulan eşsiz bir sahne deneyimine tanıklık etme fırsatı sunacak. İlk kez Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak olan Hansard, İstanbullu ve Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

        1980’lerin başında Dublin sokaklarında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990’da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda’nın en önemli müzisyenlerinden biri haline geldi. “Fitzcarraldo” (1996) ve “Burn the Maps” (2004) albümleriyle ulusal başarı yakalayan grup, Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

        2006 yılında başrolünü üstlendiği Once filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazandı. Daha sonra Broadway’e uyarlanan Once The Musical, 8 Tony Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

        Solo kariyerinde de önemli albümlere imza atan Hansard; Rhythm and Repose, Grammy adayı Didn’t He Ramble ve son albümü This Wild Willing ile dünya çapında turnelere çıktı. Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne alan sanatçı; Newport Folk, Montreux Jazz ve Lollapalooza gibi festivallerdeki performanslarıyla da izleyicileri büyüledi.

        Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Glen Hansard
        #Zorlu PSM
        #Piu Entertainment
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Habertürk Anasayfa