Oscar adaylarına ilgi yok

Hafta sonunda en çok izlenen film 'Eltilerin Savaşı' olurken 6 dalda Oscar adayı 'Tavşan Jojo' ile 2 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Bal Ülkesi' gişede umduğunu bulamadı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İlk 5'te yine Türk filmlerinin bulunduğu hafta sonunda izleyici sayısı bir önceki haftaya oranla % 33 arttı.

Buna bağlı olarak hasılat artışı % 33.7 olarak gerçekleşti.

Gösterimde olan 40 film toplamda 1.178.275 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 21.294.423 ₺ oldu.

Hafta sonunda en çok izlenen film Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu.

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe', 'Baba Parası' ve 'Gamonya: Hayaller Ülkesi', ilk 5'te yer almaya devam etti.

2'si Türk olmak olmak üzere 7 yeni filmin gösterime girdiği hafta sonunda 6 dalda Oscar'a aday olan 'Tavşan Jojo' izleyiciden ilgi görmedi.

Bu film, 4.590 kişi tarafından izlendi.

Oscar adayı bir diğer film de az izlendi.

2 dalda Oscar'a aday olan 'Bal Ülkesi'nin izleyici sayısı hafta sonunda kesilen 1.771 biletle toplamda 2.873 kişiye ulaştı.

Hafta sonunda en az izlenen film ise gösteriminin 5'inci haftasındaki 'Gece Gelen: Cin Bebek' oldu.

Bu filmi hafta sonunda 8 kişi izlerken toplam izleyici sayısı 5.438'e yükseldi.

ELTİLERİN SAVAŞI (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 586.946

Hafta Sonu Hasılat: 11.077.421₺

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİ TEPE (6. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 144.234

Hafta Sonu Hasılat: 2.452.500 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 3.275.260

Toplam Hasılat: 53.596.159 ₺

BABA PARASI (5. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 93.245

Hafta Sonu Hasılat: 1.229.798 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.719.980

Toplam Hasılat: 29.816.607 ₺

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 79.631

Hafta Sonu Hasılat: 1.556.219 ₺

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (4. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.983

Hafta Sonu Hasılat: 1.290.415 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 757.096

Toplam Hasılat: 12.670.644 ₺