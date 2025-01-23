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        Haberler Kültür-Sanat 2025 Oscar adayları açıklandı! Emilia Pérez 13 adaylık aldı

        97. Oscar adayları açıklandı

        Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin adayları, Los Angeles'ta yaşanan orman yangınlarının hemen ertesinde açıklandı. Emilia Pérez 13 adaylıkla öne çıkarken, onu 10'ar adaylıkla The Brutalist ve müzikal film Wicked izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:26
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        97. Oscar adayları açıklandı
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        97. Akademi Ödülleri adayları Los Angeles'ta film endüstrisinin kalbine darbe vuran yıkıcı orman yangınlarının ardından açıklandı.

        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, adayları Oscar.com, Oscars.org, akademinin sosyal medya hesapları ve ABC'nin Good Morning America programı üzerinden duyurdu.

        Yangınlar nedeniyle iki kez ertelenen adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott birlikte okudu.

        Emilia Pérez 13 adaylıkla öne çıkarken, onu 10’ar adaylıkla The Brutalist ve müzikal film Wicked izledi.

        The Brutalist
        The Brutalist

        İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ...

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        17 Ocak'ta açıklanması planlanan 2025 Oscar adaylıkları, 7 Ocak'ta Pasifik Palisades, Altadena ve Los Angeles'ın diğer bölgelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenmişti.

        Film endüstrisinden birçok kişi yangınların ardından Akademi'ye, Oscar'ları tamamen iptal etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Akademi, 3 Mart'ta yapılacak olan törenin Los Angeles üzerindeki ekonomik etkisi nedeniyle devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

        CONAN O'BRIEN'IN İLK OSCAR SUNUCULUĞU

        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılacak.

        97. Akademi Ödülleri törenini Conan O'Brien sunacak. Bu, O'Brien'ın ilk kez Oscar törenini sunacağı etkinlik olacak.

        İŞTE 2025 OSCAR ADAYLARI...

        EN İYİ FİLM

        “Anora”

        “The Brutalist”

        “A Complete Unknown”

        “Conclave”

        “Dune: Part Two”

        “Emilia Pérez”

        “I’m Still Here”

        “Nickel Boys”

        “The Substance”

        “Wicked”

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        Conclave
        Conclave

        EN İYİ YÖNETMEN

        Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

        Sean Baker, “Anora”

        Brady Corbet, “The Brutalist”

        Coralie Fargeat, “The Substance”

        James Mangold, “A Complete Unknown”

        The Brutalist
        The Brutalist

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

        “The Brutalist”

        “Dune: Part Two”

        “Emilia Pérez”

        “Maria”

        “Nosferatu”

        Nosferatu
        Nosferatu

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Cynthia Erivo, “Wicked”

        Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

        Mikey Madison, “Anora”

        Demi Moore, “The Substance”

        Fernanda Torres, “I’m Still Here”

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        The Substance
        The Substance

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Adrien Brody, “The Brutalist”

        Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

        Colman Domingo, “Sing Sing”

        Ralph Fiennes, “Conclave”

        Sebastian Stan, “The Apprentice”

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

        Ariana Grande, “Wicked”

        Felicity Jones, “The Brutalist”

        Isabella Rossellini, “Conclave”

        Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

        Emilia Pérez
        Emilia Pérez

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Yura Borisov, “Anora”

        Kieran Culkin, “A Real Pain”

        Edward Norton, “A Complete Unknown”

        Guy Pearce, “The Brutalist”

        Jeremy Strong, “The Apprentice”

        REKLAM
        A Real Pain
        A Real Pain

        EN İYİ UYARLAMA SENARYO

        “A Complete Unknown”

        “Conclave”

        “Emilia Pérez”

        “Nickel Boys”

        “Sing Sing”

        Emilia Pérez
        Emilia Pérez

        EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

        “Anora”

        “The Brutalist”

        “A Real Pain”

        “September 5”

        “The Substance”

        Anora
        Anora

        EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

        “I’m Still Here,” Brazil

        “The Girl With the Needle,” Denmark

        “Emilia Pérez,” France

        “The Seed of the Sacred Fig,” Germany

        “Flow,” Latvia

        REKLAM

        EN İYİ YAPIM TASARIMI

        “The Brutalist”

        “Conclave”

        “Dune: Part Two”

        “Nosferatu”

        “Wicked”

        Wicked
        Wicked

        EN İYİ KURGU

        “Anora”

        “The Brutalist”

        “Conclave”

        “Emilia Pérez”

        “Wicked”

        The Brutalist
        The Brutalist

        EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

        “The Brutalist”

        “Conclave”

        “Emilia Pérez”

        “Wicked”

        “The Wild Robot”

        EN İYİ ŞARKI

        “El Mal” (“Emilia Pérez”)

        “The Journey” (“The Six Triple Eight”)

        “Like A Bird” (“Sing Sing”)

        “Mi Camino” (“Emilia Pérez”)

        “Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)

        REKLAM

        EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

        “A Different Man”

        “Emilia Pérez”

        “Nosferatu”

        “The Substance”

        “Wicked”

        EN İYİ GÖRSEL EFEKT

        “Alien: Romulus”

        “Better Man”

        “Dune: Part Two”

        “Kingdom of the Planet of the Apes”

        “Wicked”

        Dune: Part Two
        Dune: Part Two

        EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

        “A Complete Unknown”

        “Conclave”

        “Gladiator II”

        “Nosferatu”

        “Wicked”

        EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

        “Flow”

        “Inside Out 2”

        “Memoir of a Snail”

        “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

        “The Wild Robot”

        EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

        REKLAM

        “Beautiful Men”

        “In the Shadow of the Cypress”

        “Magic Candies”

        “Wander to Wonder”

        Yuck!

        EN İYİ BELGESEL

        “Black Box Diaries”

        “No Other Land”

        “Porcelain War”

        “Soundtrack to a Coup d’Etat”

        “Sugarcane”

        EN İYİ KISA BELGESEL

        “Death by Numbers”

        “I Am Ready, Warden”

        “Incident”

        “Instruments of a Beating Heart”

        “The Only Girl in the Orchestra”

        EN İYİ SES

        “A Complete Unknown”

        “Dune: Part Two”

        “Emilia Pérez”

        “Wicked”

        “The Wild Robot”

        EN İYİ KISA FİLM

        “Alien”

        “Anuja”

        “I’m Not a Robot”

        “The Last Ranger”

        “The Man Who Could Not Remain Silent”

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