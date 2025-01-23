97. Akademi Ödülleri adayları Los Angeles'ta film endüstrisinin kalbine darbe vuran yıkıcı orman yangınlarının ardından açıklandı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, adayları Oscar.com, Oscars.org, akademinin sosyal medya hesapları ve ABC'nin Good Morning America programı üzerinden duyurdu.

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Yangınlar nedeniyle iki kez ertelenen adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott birlikte okudu.

Emilia Pérez 13 adaylıkla öne çıkarken, onu 10’ar adaylıkla The Brutalist ve müzikal film Wicked izledi.

The Brutalist

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ...

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17 Ocak'ta açıklanması planlanan 2025 Oscar adaylıkları, 7 Ocak'ta Pasifik Palisades, Altadena ve Los Angeles'ın diğer bölgelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Film endüstrisinden birçok kişi yangınların ardından Akademi'ye, Oscar'ları tamamen iptal etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Akademi, 3 Mart'ta yapılacak olan törenin Los Angeles üzerindeki ekonomik etkisi nedeniyle devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

CONAN O'BRIEN'IN İLK OSCAR SUNUCULUĞU

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılacak.

97. Akademi Ödülleri törenini Conan O'Brien sunacak. Bu, O'Brien'ın ilk kez Oscar törenini sunacağı etkinlik olacak.

İŞTE 2025 OSCAR ADAYLARI...

EN İYİ FİLM

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

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Conclave

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

Coralie Fargeat, “The Substance”

James Mangold, “A Complete Unknown”

The Brutalist

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Nosferatu

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

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The Substance

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, “The Brutalist” Timothée Chalamet, “A Complete Unknown” Colman Domingo, “Sing Sing” Ralph Fiennes, “Conclave” Sebastian Stan, “The Apprentice” EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Monica Barbaro, “A Complete Unknown” Ariana Grande, “Wicked” Felicity Jones, “The Brutalist” Isabella Rossellini, “Conclave” Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” Emilia Pérez EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Yura Borisov, “Anora” Kieran Culkin, “A Real Pain” Edward Norton, “A Complete Unknown” Guy Pearce, “The Brutalist” Jeremy Strong, “The Apprentice” REKLAM A Real Pain EN İYİ UYARLAMA SENARYO “A Complete Unknown” “Conclave” “Emilia Pérez” “Nickel Boys” “Sing Sing” Emilia Pérez EN İYİ ORİJİNAL SENARYO “Anora” “The Brutalist” “A Real Pain” “September 5” “The Substance” Anora EN İYİ ULUSLARARASI FİLM “I’m Still Here,” Brazil “The Girl With the Needle,” Denmark “Emilia Pérez,” France “The Seed of the Sacred Fig,” Germany “Flow,” Latvia REKLAM EN İYİ YAPIM TASARIMI “The Brutalist” “Conclave” “Dune: Part Two” “Nosferatu” “Wicked” Wicked EN İYİ KURGU “Anora” “The Brutalist” “Conclave” “Emilia Pérez” “Wicked” The Brutalist EN İYİ FİLM MÜZİĞİ “The Brutalist” “Conclave” “Emilia Pérez” “Wicked” “The Wild Robot” EN İYİ ŞARKI “El Mal” (“Emilia Pérez”) “The Journey” (“The Six Triple Eight”) “Like A Bird” (“Sing Sing”) “Mi Camino” (“Emilia Pérez”) “Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”) REKLAM EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI “A Different Man” “Emilia Pérez” “Nosferatu” “The Substance” “Wicked” EN İYİ GÖRSEL EFEKT “Alien: Romulus” “Better Man” “Dune: Part Two” “Kingdom of the Planet of the Apes”

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