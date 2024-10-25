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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Osayi-Samuel'den yeni sözleşme sorusuna flaş yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Osayi-Samuel'den yeni sözleşme sorusuna flaş yanıt!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin yıldızı Bright Osayi-Samuel, yeni sözleşmeyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:35
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        Yeni sözleşme sorusuna flaş yanıt!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Bright Osayi-Samuel mücadele sonrası kendisine gelen yeni sözleşme sorusuna flaş bir yanıt verdi.

        Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanarak yerini Becao'ya bırakan Nijeryalı yıldız, "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna; "Bilmiyorum, bana bağlı değil" cevabını verdi.

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