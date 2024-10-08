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        Haberler Sağlık Örümcek zehrinden geliştirilen ve kalp krizinde kalbi koruyacağı düşünülen ilaçta insan testlerine geçiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Örümcek zehrinden geliştirilen ve kalp krizinde kalbi koruyacağı düşünülen ilaçta insan testlerine geçiliyor

        Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar öncülüğünde kalp krizine tedavi olacağı düşünülen ve huni yuvalı örümceklerin zehrinden geliştirilen ilacın insanlar üzerindeki klinik deneylerine geçileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:15
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        Örümcek zehrinden geliştirildi! İnsan testlerine geçiliyor
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        Queensland Üniversitesi'nin internet sitesinde, dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümcek sayesinde geliştirilen ilaca ilişkin açıklama yapıldı.

        Araştırmacılar, örümcekte bulunan ve "Hi1a" olarak bilinen peptitin, hem kalp krizi esnasında hasarı önleyebileceğini hem de nakledilen kalbi koruyabileceğini düşündüklerini bildirdi.

        Tıbbi Araştırma Gelecek Fonu'ndan (MRFF) gelen yaklaşık 12 milyon dolarlık yardım sayesinde ilacın insanlar üzerinde test edilmesi için klinik deneylere geçileceği kaydedildi.

        Yaklaşık 4 yıl sürecek klinik deneylerin ilacın potansiyelini ölçeceğini aktaran araştırmacılar, "İlaç, başarılı olması halinde hastaların hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır" ifadesini kullandı.

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