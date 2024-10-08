Örümcek zehrinden geliştirilen ve kalp krizinde kalbi koruyacağı düşünülen ilaçta insan testlerine geçiliyor

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Queensland Üniversitesi'nin internet sitesinde, dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümcek sayesinde geliştirilen ilaca ilişkin açıklama yapıldı.

Araştırmacılar, örümcekte bulunan ve "Hi1a" olarak bilinen peptitin, hem kalp krizi esnasında hasarı önleyebileceğini hem de nakledilen kalbi koruyabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Tıbbi Araştırma Gelecek Fonu'ndan (MRFF) gelen yaklaşık 12 milyon dolarlık yardım sayesinde ilacın insanlar üzerinde test edilmesi için klinik deneylere geçileceği kaydedildi.

Yaklaşık 4 yıl sürecek klinik deneylerin ilacın potansiyelini ölçeceğini aktaran araştırmacılar, "İlaç, başarılı olması halinde hastaların hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır" ifadesini kullandı.