Örümcek İstilası 2 filminin konusu şöyle gelişiyor: Florida'da hayat olağan seyrindeyken bir gece bu durum son bulacaktır. Korkunç sesleri ile şehri istila eden devasa örümcekler insanlığı tehdit etmeye başlamıştır. Peki bu korkunç canavarları yok etmeyi nasıl başaracaklar?

Filmin yönetmenliğini Mike Mendez, senaryosunu ise Neil Elman üstleniyor.