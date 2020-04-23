Oruç ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmek isteyen birçok kişi, orucu bozan durumlar hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak pek çok kişinin merakla araştırdığı orucu bozan şeyler nelerdir sorusunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığının orucu bozan şeyler nelerdir? Sorusunun detaylı olarak yayınladığı bilgiler ve bazı detayları derledik.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Ramazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren durumlar:

Boğaza kar veya yağmur damlasının kaçması,

Astım hastası olan kişinin astım spreyi kullanması,

Başka birisinin zorla bozdurması,

Burun yolu ile sıvı ilaç almak,

Burnuna sıvı halde kolonya çekmek, (Koklamak bozmaz.)

Ud ağacının, amberle birlikte tütsülenip dumanının içine çekilmesi,

Başkasının içtiği sigara dumanını bilerek ve isteyerek içine çekmek,

Herhangi bir şekilde kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

Vücudun herhangi bir yerinde ki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

Vücuda ilaç enjekte etmek yani vücudun herhangi bir yerinden iğne vurdurmak orucu bozar.

İsteyerek ve bilinçli olarak zorlayarak ağız dolusu kusmak,

Dişi kanayan kişinin ağzındaki kanı yutması ya da tükürükle eşit miktarda karışık kanı bilinçli olarak yutması,

İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmeğe devam etmek,

Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

Abdest alırken boğaza su kaçması, (Hanbelî mezhebinde bozulmaz.)

Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, mercimek gibi ilaç ve yemek olmayan şeyi bilerek yutmak,

Makattan ya da kadınların tenasülünden fitil kullanması orucu bozar,

Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucunun bozulduğunu düşünerek, sonrasında bilerek yemeye devam etmek,

İmsak vaktinden sonra niyet edenin, kabul olmaz düşüncesi ile gün içinde orucunu kasten bozması,

Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, (Hanbelî mezhebinde bozulmaz.)

Dilaltına konan ilacı emmek,

Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

Lavman yaptırmak, (Mâliki mezhebinde bozulmaz.)

Özel olarak burundan ya da ağızdan su buharını teneffüs etmek,

Burundan genze akan kanı yutmak orucu bozar,

Bayılanı ayıltmak için ya da uyuyanın ağzına başkasının su akıtması,

Oruçtan dolayı açlığa ya da susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek orucu bozar. (Kefaret gerekip gerekmeyeceğini bilmeyen, ihtiyaten küçük bir kâğıt parçasını ya da çiğ pirinç tanesini susuz olarak yutup orucunu bozmalı ve ardından yiyip içebilmektedir.

Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

Mastürbasyon yapmak,

Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak Müslümanlara farz değildir.

Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, örneğin kadının regli başlaması ya da oruç tutamayacak kadar hastalanması durumu yalnız kaza gerekir. Ancak orucunu bozup sefere çıksa, bu durum kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür olarak görülmemektedir.

Oruçlu olan kişinin ağzına giren gözyaşı ya da ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde hisseder ve yutarsa o kişinin de orucu bozulur. Ancak bunu hissedince yutmayıp tükürürse oruç bozulmaz.