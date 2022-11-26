Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Oruç ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? İlk oruç ne zaman tutulacak, ilk oruca ne zaman kalkılacak?

Oruç ne zaman başlıyor 2023?

Yılın bitmesine günler kala, 11 ayın sultanı olan Ramazan için de geri sayım başladı. Ayrıca Ocak ayı ile birlikte üç aylar da başlayacak. İşte, 2023 Ramazan ve ilk oruç tarihi...

Giriş: 26.11.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Senenin bitmesine az bir süre kala Müslümanlar, yeni yılda Ramazan'ın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yeni seneyle beraber Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar da başlayacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak 2023? Detaylar haberimizde yer alıyor.

  • ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Yani, ilk oruca 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023 

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

  • 2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

    23 Ocak Pazartesi: Recep Ayı Başlangıcı

    26 Ocak Perşembe: 2023 Regaip Kandili 

    17 Şubat Cuma: 2023 Miraç Kandili

    21 Şubat Salı: Şaban Ayı Başlangıcı

    6 Mart Pazartesi: Berat Kandili 

    23 Mart Perşembe: Ramazan Başlangıcı 

    17 Nisan Pazartesi: Kadir Gecesi 

    26 Eylül Salı: Mevlid Kandili

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.