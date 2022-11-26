Oruç ne zaman başlıyor 2023?

Senenin bitmesine az bir süre kala Müslümanlar, yeni yılda Ramazan'ın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yeni seneyle beraber Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar da başlayacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak 2023? Detaylar haberimizde yer alıyor.