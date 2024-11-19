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        Haberler Dünya Örtünme kuralını protesto eden kadın serbest | Dış Haberler

        Örtünme kuralını protesto eden kadın serbest

        İran, zorunlu örtünme kuralını protesto etmek için soyunan kadın öğrencinin serbest bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:43
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        Örtünme kuralını protesto eden kadın serbest
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        İranlı yetkililer, Tahran'daki bir üniversitede düzenlenen tesettür karşıtı protestoda soyunan İranlı kadının suçlanmayacağını açıkladı.

        Kasım ayının başlarında, BBC Persian tarafından Ahoo Daryaei olarak adlandırılan kadının zorla gözaltına alınmadan önce bir üniversite kampüsünde soyunduğu anı gösteren video sosyal medyada viral olmuştu.

        İran yargısının bir sözcüsü kadının hastanede tedavi edildiğini ve ailesine teslim edildiğini söyledi.

        Kadının gözaltına alınması uluslararası alanda kınanırken, Uluslararası Af Örgütü de kadının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında yer aldı.

        Yargı sözcüsü Asghar Jahangir Salı günü yaptığı açıklamada, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu tespit edildiği için ailesine teslim edildi... ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı” dedi.

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