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        Mersin'de, örtü altı üretim atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretim atıklarını toplayarak katı atık depolama ve geri dönüşüm bertaraf tesisinde elektrik enerjisine dönüştürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:27
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        Örtü altı üretim atığı elektriğe dönüşüyor
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde örtü altı üretimin yoğun olduğu yerlerde sürdürülen "Sera Atıklarının Toplanması" projesi bu yıl da devam ediyor.

        Yeni sezona hazırlık yapmak isteyen üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi, tarlasından topladığı organik atıkları boş arazilere, orman veya yol kenarlarına bırakan üreticileri bu dertten kurtarıyor. Tarlalardan çıkan organik atıklar toplanarak, katı atık ve bertaraf tesisine ulaştırılıyor. Bu sayede üreticiler işçi ve iş yükü maliyetinden kurtuluyor.

        SERA ATIKLARININ TOPLANMASI

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, Mersin'in örtü altı yetiştiricilik yapan illerin başında geldiğini belirtti. Bu kapsamda çevreci bir anlayışla hareket ederek "Sera Atıklarının Toplanması" projesini yürüttüklerini ifade eden Seçkin, şunları söyledi:

        "Örtü altı üretimde, sezon bittikten sonra arta kalan çok ciddi bir atık söz konusu. Bu atıkları üreticiler daha önce dere kenarlarına veya boş buldukları herhangi bir alana atıyor veya yakıyorlardı. Bu da çevre kirliliği ile beraber, kimyasal atıkların da oluşmasına sebep oluyordu. Bu durum hem insan, hem de çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak, daha sağlıklı bir ortam ve üretim olsun istedik. Bu amaçla da bitkisel üretimde oluşan, özellikle de örtü altı yetiştiriciliğinde oluşan atıkların belli noktalardan toplanarak, bertaraf tesisimize götürülmesini ve geri dönüşüme kazandırılmasını amaç edindik."

        "ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANIYORUZ"

        Akdeniz ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğin yapıldığı Kazanlı, Karacailyas, Adanalıoğlu ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerini pilot mahalle olarak belirlediklerini vurgulayan Seçkin, "Üreticilerimiz, mahallelerde belirlediğimiz atık toplama noktalarına bitkisel atıklarını getiriyorlar. Biz de bu atıkları Sarıibrahimli'de bulunan katı atık depolama ve geri dönüşüm bertaraf tesisimizde götürerek elektrik enerjisi üretiminde kullanıyoruz" diye konuştu.

        "ÜRETİCİYİ CİDDİ MALİYETTEN KURTARIYOR"

        Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can da eylül-ekim aylarında başlayan ekim sezonunun temmuz-ağustos aylarında bittiğini ifade etti. Sezon sonunda üreticilerin tarlalarından topladıkları organik atıkları çevreye bıraktıklarını belirten Can, "Büyükşehir Belediyesi, bu organik atıkları çevre kirliliği olmaması için, her yıl döküm sahasına götürüyor. Böylece üreticiyi de ciddi bir maliyetten kurtarıyor. Bu sayede araziler atıl kalmıyor ve çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor" dedi.

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        #elektrik enerjisi
        #örtü altı atıkları
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