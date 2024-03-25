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        Haberler Gündem Ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta 2024? MEB ile 2. dönem 1. ortak sınavlar nasıl olacak?

        Ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta? 2. dönem 1. ortak sınavlar nasıl olacak?

        2. dönem 1. ortak sınavlar için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 ve 9. sınıflar düzeyinde gerçekleştirilen ortak sınavlar Türkçe, matematik ve edebiyat derslerinden oluşmaktadır. Ortak sınav tarihleri kadar, sınavların nasıl olacağı da öğrenciler tarafından araştırılamaya başlandı. İşte 2024 ortak sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:30
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        • 1

          Ortak sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşurken, 9. sınıf ortak sınavında ise öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı 7 açık uçlu, matematik dersinden de 8 açık uçlu soru sorulacak. Peki, "Ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta 2024? MEB ile 2. dönem 1. ortak sınavlar nasıl olacak?" İşte açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan ortak sınavların yapılacağı tarihler...

        • 2

          ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;

          6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak.

          6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak.

        • 3

          9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak.

          9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 09:40 - 10:20 arasında gerçekleşecek.

        • 4

          6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak.

          6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında uygulanacak.

          9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak.

          9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 14:00 - 14:40 arasında gerçekleşecek.

        • 5

          ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?

          MEB tarafından alınan karar gereği ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 2. dönem 1. yazılıları ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacak. 6. sınıf Türkçe dersi için çoktan seçmeli ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

        • 6

          6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavına ait öğrenci cevap kâğıdında çoktan seçmeli ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soruların cevaplarının kodlanacağı/yazılacağı alanlar bir arada bulunmaktadır.

          6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ortak yazılı sınav kâğıdı kullanılacaktır. Bu sebeple ayrı bir cevap kâğıdı kullanılmayacak.

        • 7

          Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Puanlamaya katılacak öğretmenler 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından valiliklerce seçildi.

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