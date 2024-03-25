ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?

MEB tarafından alınan karar gereği ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 2. dönem 1. yazılıları ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacak. 6. sınıf Türkçe dersi için çoktan seçmeli ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.