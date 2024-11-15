Ortadoğu'da kritik dönemeç

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde kritik anlaşmazlık noktalarını gündeme taşıdı. Ateşkes taslağı, karar 1701’in uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma oluşturulmasını öngörürken, Lübnan bu mekanizmanın mevcut üçlü komisyonla (Lübnan, İsrail ve UNIFIL) sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. İsrail’in ABD liderliğinde yeni bir gözlem mekanizması talebi, Lübnan’ın egemenlik hassasiyetini daha da artırmış durumda.

1701 sayılı BM kararı, ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için üçlü bir komisyonun varlığını öngörüyor. Ancak İsrail, ABD liderliğinde bir gözlem mekanizması talep ederek, sınır bölgesindeki Hizbullah’ın etkisini tamamen kontrol altına almayı hedefliyor. Bu talebe karşı çıkan Berri, mevcut mekanizmanın yeterli olduğunu belirtti ve alternatif bir mekanizmanın Lübnan’ın egemenliğini zedeleyeceğini vurguladı.

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Ek olarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e, Hizbullah’ın sınır bölgesinde yeniden güçlenmesini önlemek için askeri güç kullanma hakkını destekleyen bir garanti mektubu vereceği ifade ediliyor. Bu taahhüt, İsrail’e önemli bir stratejik avantaj sunarken, Lübnan tarafında ciddi güvenlik endişelerine yol açıyor.

Lübnan’ın Egemenlik Hassasiyeti ve Tepkisi

Berri, ateşkes anlaşmasının İsrail ordusuna Lübnan’da hareket serbestliği tanımadığını ve bu konuda herhangi bir müzakerenin mümkün olmadığını açıkça ifade etti. “Amerikalılar, egemenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyeceğimizi biliyor” diyen Berri, Lübnan’ın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.