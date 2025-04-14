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        Haberler Gündem Teyit 'Orta şeritte ceza' iddiasına yalanlama

        'Orta şeritte ceza' iddiasına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:49
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        'Orta şeritte ceza' iddiasına yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek' iddiası doğru değildir" denildi.

        Açıklamada şunlar denildi: "Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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