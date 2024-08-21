OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Oropouche virüsü, tropikal bölgelerde, özellikle Güney Amerika ve Karayipler'de görülen bir virüstür. Oropouche ateşi adı verilen bir hastalığa neden olur. Bu virüs, genellikle sivrisinekler ve diğer böcekler aracılığıyla insanlara bulaşır.

Hastalık, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları ve bazen de döküntü gibi semptomlarla kendini gösterir. Oropouche virüsü, Batı Nil virüsü, Zika virüsü ve Dang humması gibi diğer arbovirüslerle (böcekler aracılığıyla yayılan virüsler) benzerdir.