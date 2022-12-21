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Düzce'de ormanlık alanda cansız beden bulundu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden otopsi için hastane morguna kaldırıldı

Giriş: 21.12.2022 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ormanlık alanda cansız beden bulundu
AA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda erkek cansız bedeni bulundu.

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunun Derebaşı mevkisinde ormanlık alanda yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin Durmuş Karabulut'a (57) ait olduğu belirlendi. Karabulut'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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