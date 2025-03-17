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        Haberler Yaşam 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, havadan görüntülendi

        'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, havadan görüntülendi

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, havadan drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:33
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        'Ormanın hayaleti' havadan görüntülendi
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        Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de ‘Milli Park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla, Türkiye’nin en zengin milli parkı ve vadileri arasında yer alıyor.

        Milli Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

        VAŞAK İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

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        Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüldü.

        Genelde gece avlandığı için bölge halkının ‘Ormanın hayaleti' adını verdiği vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda güneşlenip enerji topladığı esnada havadan drone ile görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube görevlisi Azat Özel tarafından görüntülenen vaşak, bir süre oturarak güneşlendi daha sonrada kayalık bölgeleri aşıp karla kaplı arazide gözlerden kayboldu.

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        #Ormanın hayaleti
        #vaşak
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