Orman deposunda hortum çıktı! İşçiler neye uğradığını şaşırdı
Ani sel ve su baskınlarına hortumlar da eklendi. Bartın'da meydana gelen olayda bir orman deposunda hortum çıktı. İşçilerin büyük panik yaşadığı o anlar görüntülendi
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Bartın'da Ulus ilçesinde bulunan orman deposundaki toprak alanda hortum çıktı.
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DHA'nın haberine göre işçilerin büyük panik yaşadığı hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
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Ulus Orman İşletmesi'ne bağlı Emirce Orman Deposu'nda bulunan toprak alanda dün akşam saatlerinde hortum çıktı.
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Depoda çalışan işçiler panik yaşadı. Oluşan hortumun yakınında bulunan bir kamyon, sürücüsü tarafından güvenli yere alındı.
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Hortumla beraber toz bulutları oluştu. Depo işçileri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yaklaşık 1 dakika süren hortumun, 50 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü.