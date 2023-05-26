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Orkide, dünyanın en geniş çiçekli bitki ailesi Orchidaceae'ye ait olan çiçeklerin genel adıdır. Bu çiçekler, doğru bakım ve doğru koşullar altında çok yıllık canlılar olabilirler. Orkideler genellikle tropikal bölgelerde bulunur, ancak dünyanın her yerinde farklı çeşitleri bulunabilir. Orkideler, dünya çapında yaklaşık 28 bin farklı türü olan çok çeşitli bir bitki ailesidir. Bu çeşitlilik, orkidelerin çeşitli iklimler ve koşullarla başa çıkabilme yeteneği ile sonuçlanır. Orkideler genellikle tropikal bölgelerde bulunmasına rağmen bazı türleri çöllerden dağ zirvelerine kadar en sert ortamlarda bile yaşayabilirler. Bu yazımızda sizlere orkide çiçeği nasıl çoğaltılır, orkide çiçeği bakımı, toprak yapısı, güneş ve su isteği konusunda detaylı bir araştırma sunacağız.

Orkide Nasıl Çoğaltılır?

Orkideler hemen herkesin sevdiği doğru bakımla yaklaşık 12 hafta çiçek açan bir bitkidir. Bu güzel çiçek, pembe, mor ya da güçlü kırmızı renklerde açar. Parlak yeşil yaprakları ve canlı renkleri ise orkide çiçeği nasıl çoğaltılır sorusunu akıllara getirmektedir. Genel görüşün aksine orkide çoğaltma aslında çok da zor değildir. Şimdi orkide çoğaltma yöntemlerini sırasıyla inceleyelim.

Orkide Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Orkide çiçeği çoğaltmanın en yaygın yöntemlerinden biri "çocuklar" veya "keiki" olarak bilinen yeni bitkilerin oluşmasını beklemektir. Keiki yöntemiyle orkide çoğaltma için dikkat edilmesi gereken püf noktaları ise şunlardır:

Orkide çeşitlerinden bazıları, ana bitkinin üzerinde doğal olarak yeni bir bitki oluşturur, bu yeni bitkiye "keiki" denir. Keiki yeterince büyüdüğünde ve kendi köklerini geliştirdiğinde, ana bitkiden dikkatlice ayrılır ve kendi başına bir saksıya dikilir.

Keiki oluşumunu beklerken, ana bitkinin sağlıklı ve güçlü olması önemlidir.

Ana bitki zayıfsa, keiki oluşumunu beklemek yerine bitkinin güçlenmesine odaklanmak daha iyidir.

Ayrıca, orkidenin aktif büyüme döneminin genellikle çoğaltma için en uygun zaman olduğunu unutmayın.

Orkide Nasıl Çoğaltılabilir?

Orkide çoğaltmanın birkaç yöntemi olduğundan yukarı söz ettik. Şimdi ikinci yöntem olan bölme yöntemini inceleyeceğiz. Burada da birkaç püf noktası bulunmaktadır.

Öncelikle bölme yöntemi genellikle birden çok soğanı veya "pseudobulbs" olan orkide türleri için uygundur.

Bölme, orkide bitkisinin ana gövdesinin dikkatlice ikiye veya daha fazla parçaya ayrılması ve her parçanın ayrı bir saksıya dikilmesi işlemidir. Her bir parçanın en az bir soğanı ve bir büyüme ucu olmalıdır.

Bitkiyi böldükten sonra her bölümü ayrı bir saksıya dikin ve yeni dikilen bitkilerin bakımına özen gösterin.

Orkide Çoğaltma Yöntemleri

Orkidenin diğer çoğaltma yöntemleri ise doku kültürü ve tohumla çoğaltma yöntemidir. Bu yöntemler diğer iki yöntemden hem daha uzun süre hem de daha dikkat ve steril bir ortam gerektirir.

Tohumla Çoğaltma: Orkide tohumları mikroskopik boyutta olup, tohumları çimlendirmek ve yeni bir bitki yetiştirmek zordur. Tohum çimlendirme, steril bir ortam gerektirir ve genellikle laboratuar koşullarında gerçekleştirilir.

Doku Kültürü: Bu yöntem, genellikle laboratuvar koşullarında, orkidenin bir parçasını alıp besin zengin bir ortamda büyütmeyi içerir. Bu, genellikle ticari orkide üreticileri tarafından kullanılan daha teknik bir yöntemdir.

Unutulmaması gereken bir nokta ise orkidelerin yavaş büyüyen bir bitki olduğu ve çoğaltma süreçlerinin zaman alacağıdır. Sabır ve dikkatli bakım, bu güzel çiçekleri çoğaltmanın anahtarıdır.

Orkide Çiçeği Bakımı

Orkide çiçeği bakımında, özen ve dikkat isteyen bir bitkidir. Şimdi orkidelerin toprak, su ve güneş isteklerini inceleyelim:

Toprak Yapısı: Orkidelerin çoğu, genellikle ağaçların üzerinde yaşayan epifitlerdir. Bu nedenle, normal bahçe toprağı yerine, orkideler genellikle kabuk, taş yünü, sünger taşı, perlit, vermikülit veya sphagnum yosunu gibi hafif ve havadar bir karışımda en iyi şekilde büyür.

Orkidelerin çoğu, genellikle ağaçların üzerinde yaşayan epifitlerdir. Bu nedenle, normal bahçe toprağı yerine, orkideler genellikle kabuk, taş yünü, sünger taşı, perlit, vermikülit veya sphagnum yosunu gibi hafif ve havadar bir karışımda en iyi şekilde büyür. Işık: Orkideler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan bol ışığı severler. Pencere önü, orkideler için ideal bir yer olabilir. Temel kural olarak, orkidenin yapraklarının parlak yeşil olduğundan emin olun. Çok koyu yeşil yapraklar, bitkinin yeterli ışık almadığını gösterebilir, soluk yeşil veya sarı yapraklar ise çok fazla ışık alıyor olabilir.

Orkideler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan bol ışığı severler. Pencere önü, orkideler için ideal bir yer olabilir. Temel kural olarak, orkidenin yapraklarının parlak yeşil olduğundan emin olun. Çok koyu yeşil yapraklar, bitkinin yeterli ışık almadığını gösterebilir, soluk yeşil veya sarı yapraklar ise çok fazla ışık alıyor olabilir. Su: Orkideler, sulama arasında toprağın tamamen kurumasını severler. Yeterli su alıp almadıklarını kontrol etmek için, saksıyı kaldırın. Eğer hafifse, sulama zamanı gelmiştir. Aşırı sulama, orkide köklerinde çürümeye yol açabilir, bu da bitkinin ölümüne yol açabilir.

Orkideler, sulama arasında toprağın tamamen kurumasını severler. Yeterli su alıp almadıklarını kontrol etmek için, saksıyı kaldırın. Eğer hafifse, sulama zamanı gelmiştir. Aşırı sulama, orkide köklerinde çürümeye yol açabilir, bu da bitkinin ölümüne yol açabilir. Nem: Orkideler, yüksek nem seviyelerini severler. Evinizdeki nem seviyesi düşükse, bir nem tepsisi veya nemlendirici kullanmayı düşünebilirsiniz.

Orkideler, yüksek nem seviyelerini severler. Evinizdeki nem seviyesi düşükse, bir nem tepsisi veya nemlendirici kullanmayı düşünebilirsiniz. Sıcaklık: Orkideler genellikle sıcak tropikal iklimleri severler, ancak gece ve gündüz sıcaklıkları arasında belirgin bir düşüş yaşamayı tercih ederler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk